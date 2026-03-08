Conmemoran el 8M con reconocimientos a mujeres: “Voces de Mujer” y competencia deportiva

Guanajuato, Guanajuato.- En el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, la presidencia municipal entregó el reconocimiento “Voces de Mujer: Homenaje a las Guanajuatenses” a destacadas capitalinas; asimismo, fue inaugurada la “Copa 8M Guanajuato 2026”.

La presidenta municipal Samantha Smith Gutiérrez encabezó la entrega del reconocimiento, como una distinción que visibiliza la contribución de las mujeres al desarrollo social, científico y cultural de la capital del estado.

La ceremonia fue realizada en el marco de las conmemoraciones por el 8 de marzo y es una forma de honrar la memoria de Elisa López Luna, la primera mujer en ocupar la presidencia municipal de la capital.

La directora del Instituto Municipal para la Atención Integral de las Mujeres (IMAIM), Bárbara Díaz Robledo, señaló que la igualdad no debe ser vista como un privilegio, sino como un derecho que se construye diariamente en todos los ámbitos de la vida pública y privada.

El galardón “Voces de Mujer” fue entregado a ocho ciudadanas en diversas categorías que rompen estereotipos y fortalecen la comunidad. Las homenajeadas de esta edición fueron:

Alejandra Espinoza Andreu, Carmen Diemecke, María Eugenia Gutiérrez, Esperanza de Elorza, Elena Cano González, Rosa María Zárate Ávila, Karen Elizabeth Medina Rodríguez y Alma Delia Perales Ibarra

Inauguran la “Copa 8M Guanajuato 2026”

Para fortalecer la participación de las mujeres en el deporte y consolidar espacios de liderazgo comunitario, Samantha Smith encabezó la inauguración de la “Copa 8M Guanajuato 2026”.

Es una iniciativa, impulsada por el Gobierno Municipal en el marco del Día Internacional de la Mujer, busca que las niñas y mujeres de la capital se apropien de los espacios públicos a través de la convivencia, la disciplina y la competencia sana.

En esta edición 2026, la Copa 8M contará con encuentros de fútbol y basquetbol, sóftbol, taekwondo y torneo Kunoichi.

La titular de la Comisión Municipal del Deporte (COMUDEG), Nayeli Vega, destacó que el 8 de marzo es una fecha para conmemorar la lucha histórica por la igualdad, señalando que el ámbito deportivo ha sido clave en esta conquista de derechos.

Un día sin ellas

Finalmente, la presidenta municipal dio a conocer que la conmemoración del 8 de marzo tendrá como colofón que el lunes 9 las mujeres que laboran en las diversas áreas del municipio pueden decidir no acudir a laborar ese día.