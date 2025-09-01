Cae célula delictiva acusada de desaparición de personas en Silao

Silao, Guanajuato.- Agentes ministeriales localizaron y capturaron a integrantes de una célula delictiva acusada de desaparición cometida por particulares en el municipio de Silao. El Ministerio Público logró que los sospechosos permanezcan en prisión preventiva mientras se determina su sentencia.

El 16 de agosto de 2025, alrededor de las 16:15 horas, tres sujetos identificados como Salomón “N”, Emninem Fernando “N” y Nelson Ricardo “N” descendieron de una camioneta portando armas de fuego y obligaron a una persona a subir al vehículo. Desde ese momento, se desplegaron labores de búsqueda para localizar a la víctima.

Gracias a tareas de inteligencia y operatividad, agentes de Investigación Criminal lograron identificar a los presuntos responsables y cumplimentar las órdenes de aprehensión en su contra. Los elementos de prueba recabados por peritos criminalistas y analistas de información fueron integrados a la carpeta de investigación correspondiente.

En audiencia, el Ministerio Público presentó las pruebas que vinculan a esta célula con los hechos investigados, por lo que un juez determinó su proceso penal por el delito de desaparición cometida por particulares, imponiéndoles prisión preventiva durante todo el tiempo que dure la investigación complementaria.