‘Engañan’ a usuarios con fotos de huellas de dinosaurio en río Guanajuato

Guanajuato.- El grupo de senderismo Hiking Guanajuato publicó en Facebook un aparente descubrimiento de huellas de dinosaurio a orillas del río de Guanajuato. Sin embargo, las fotografías pertenecen a Texas, por lo que se trata de un engaño que provocó gran interés de varios usuarios, pidiendo tours para conocer la zona del supuesto hallazgo.

Su post incluía varias fotografías de las pisadas y el siguiente mensaje:

“<<En este momento, debido a las lluvias en el río, ahora se ven más huellas en condiciones normales. Entonces, si desean encontrar pistas y explorar ese aspecto del parque, ¡es un buen momento para visitarlo>>, anunciaron las autoridades.”

La noticia falsa generó impacto rápidamente y las personas solicitaban más información, inclusive buscaban un guía para la visita al lugar. Aunque no todos, buena parte de los seguidores tomó la noticia como verdadera, lo que demuestra poca credibilidad en futuras publicaciones y en enganchamiento de personas ante las redes sociales.

Por el momento, se sabe que el hecho ocurrió en Texas, las inundaciones revelaron 15 pisadas de entre 45 y 50 centímetros a lo largo del parque Sandy Creek en el condado de Travis. Esta evidencia al parecer pertenece a una especie carnívora similar al Acrocanthosaurus, que vivió entre 110 y 115 millones de años.