Fuerte choque entre dos camiones bloquea la salida a León en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Un fuerte choque entre dos camiones se registró este día sobre la salida a León, en la ciudad de Irapuato, lo que provocó el bloqueo parcial de la vialidad y afectaciones a la circulación vehicular.

El percance ocurrió justo a un costado de la colonia Campestre de las Flores, donde las unidades involucradas quedaron atravesadas sobre la vía, generando congestionamiento y obligando a los automovilistas a buscar rutas alternas.

Al lugar acudieron cuerpos de emergencia y autoridades de tránsito para atender la situación, coordinar el retiro de los vehículos y restablecer la circulación.

Hasta el momento no se ha informado de manera oficial sobre personas lesionadas ni las causas exactas que originaron el accidente.