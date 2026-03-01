Fuerte choque entre dos camiones bloquea la salida a León en Irapuato

El accidente ocurrió a un costado de la colonia Campestre de las Flores y provocó caos vial

Redacción Notus1 marzo, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Un fuerte choque entre dos camiones se registró este día sobre la salida a León, en la ciudad de Irapuato, lo que provocó el bloqueo parcial de la vialidad y afectaciones a la circulación vehicular.

El percance ocurrió justo a un costado de la colonia Campestre de las Flores, donde las unidades involucradas quedaron atravesadas sobre la vía, generando congestionamiento y obligando a los automovilistas a buscar rutas alternas.

Al lugar acudieron cuerpos de emergencia y autoridades de tránsito para atender la situación, coordinar el retiro de los vehículos y restablecer la circulación.

Hasta el momento no se ha informado de manera oficial sobre personas lesionadas ni las causas exactas que originaron el accidente.

Redacción Notus1 marzo, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información