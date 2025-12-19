Cabalgata de Reyes suma más contingentes y regresa a su recorrido original

Irapuato, Guanajuato.- Este año, la edición 51 de la Cabalgata de Reyes Magos traerá novedades para todas y todos, pasando de 70 contingentes a 74, con más de mil 200 participantes.

Autoridades del Gobierno Municipal y el Patronato de la Cabalgata invitan a la población a disfrutar de esta edición, en la que Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán las calles de Irapuato.

Será este viernes 5 de enero a partir de las 6:30 de la tarde, cuando la magia vuelva a Irapuato, partiendo de la Calzada Los Chinacos y culminando en la Plaza Don Bosco.

Valeria Alfaro García, presidenta del Sistema DIF Municipal, en representación de la presidenta de Irapuato Lorena Alfaro García, describió la Cabalgata como uno de los eventos más amados de la ciudad.

“La Cabalgata de Reyes es mucho más que un desfile, es una tradición que nos une, que nos invita a soñar sin importar la edad y que mantiene viva la chispa de la generosidad de nuestra comunidad. Es una fiesta que se empieza a disfrutar mucho antes de que los contingentes salgan a la calle porque se construye con el esmero y con mucho cariño de la gente tras bambalinas”, refirió.

Rafael Alfaro Arredondo, presidente del Patronato de la Tradicional Cabalgata de Reyes Magos, agradeció el reconocimiento y el apoyo del Gobierno Municipal, para hacer posible el desfile y por llevar el mensaje de esperanza a las familias de Irapuato, además de anunciar que el desfile regresa a su recorrido original.

“Para nosotros es muy importante el que ustedes conozcan algunos detalles sobre esta edición de la Cabalgata de Reyes y nos ayuden a hacer un poquito de difusión en primer lugar en comunicarles el recorrido de la Cabalgata que volvemos a nuestro recorrido original. En la edición número 50 se acordó alargar un poquito el recorrido fue nada más por ese año”, agregó.

Carmelita Rodríguez de Alfaro, integrante del Patronato de la Cabalgata, quién por décadas se ha dedicado a mantener viva la ilusión de este evento para niños y familias, informó que en esta edición participan más de mil 200 voluntarios.

“Estamos hablando en esta ocasión de 74 contingentes, entre personas a pie, a caballo, camiones, el año pasado fueron 70, por ahí, si hay novedades, que son secretas porque, bueno, las guardamos con mucho celo para que ese día se sorprendan todos, y lo viejo lo hacemos nuevo, lo antiguo lo hacemos nuevo también, entonces creo que todo va a ser nuevo en ese momento porque lo vamos a ver con un corazón renovado”, detalló.

El recorrido:

Inicia en Calzada de Los Chinacos, recorre calles principales como Lázaro Cárdenas, Guerrero, Revolución, Ramón Corona, Álvaro Obregón y Manuel Doblado, para luego seguir por Díaz Ordaz hasta terminar en Plaza Don Bosco, donde chicos y grandes disfrutarán de un espectáculo, y también podrán entregarle su carta a Los Tres Reyes Magos.