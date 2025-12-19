Firman convenio para fortalecer el cuidado ambiental en Guanajuato capital

Guanajuato, Guanajuato.- Con la finalidad de fortalecer la protección y el cuidado del ecosistema, como parte de una visión íntegra de ciudad, el gobierno municipal y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT). firmaron un Convenio Marco de Colaboración.

El acuerdo fortalecerá la coordinación interinstitucional. Gracias a él, la presidencia municipal recibirá asesoría técnica y jurídica permanente y podrán mejorar los procesos de atención a denuncias y avanzar en el tema de sensibilización y educación ambiental.

Samantha Smith, presidenta municipal, y Aarón Rodríguez Cervantes, subprocurador de la Región A de la PAOT firmaron el Convenio en presencia de Francisco Guerrero Guerrero, coordinador de Manejo de Residuos de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Guanajuato; Dayana Ibarra Vázquez, directora general de Medio Ambiente; así como Antonio Silva Muñoz y Julio Hernández Méndez, ambos representantes de la PAOT.

Se destacó que la Dirección General de Medio Ambiente, del municipio, pasó de ser el lugar 15 de la entidad con una calificación de 69.30 en el índice de la PAOT, a ocupar el lugar 10 con una calificación de 79.20, y de acuerdo con la presidenta municipal y con la titular de Medio Ambiente, para el año 2026 se tiene el propósito de lograr una calificación de 80 o más puntos y avanzar en el índice estatal, por el bien de las y los guanajuatenses.