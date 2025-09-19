Foro Guanajuato impulsa educación universitaria incluyente

Más de 700 asistentes, entre estudiantes, docentes y especialistas nacionales e internacionales, participaron en el 3er Foro de Responsabilidad Social Universitaria

Redacción Notus19 septiembre, 2025

Guanajuato, Guanajuato.- Con la participación de más de 700 asistentes, entre estudiantes, docentes y especialistas nacionales e internacionales, se llevó a cabo el 3er Foro de Responsabilidad Social Universitaria, un encuentro que reafirmó el compromiso de Guanajuato con una educación superior incluyente, innovadora y sostenible.

La inauguración estuvo a cargo del Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Aldelmo Emmanuel Israel Reyes Pablo, en representación de la Gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo y del Secretario de Educación Luis Ignacio Sánchez Luna, quien destacó la necesidad de mantener una actualización constante: “El conocimiento se renueva a gran velocidad y exige ser competitivos para transformar la realidad de nuestra juventud guanajuatense”, señaló.

El foro reunió a representantes de la UNESCO, Banco de México, Secretaría del Agua y Medio Ambiente, Subsecretaría de Derechos Humanos y empresas comprometidas con la sostenibilidad, además de académicos y estudiantes de instituciones de educación superior.

El foro tuvo lugar en el Parque de Innovación de la Universidad La Salle Bajío y tuvo como uno de sus momentos clave el panel “¿Y si reinventamos las reglas?”, que abrió un diálogo profundo sobre los retos de la educación como motor de inclusión y sostenibilidad.

Otro de los puntos destacados fue la entrega de los Reconocimientos a las Buenas Prácticas de Responsabilidad Social Universitaria, que distinguieron proyectos con alto impacto social, ambiental y tecnológico. En la categoría Inclusión y Diversidad Universitaria se reconoció a la Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato; en Gestión Eco-Responsable, a la Universidad Politécnica de Pénjamo; mientras que, en Innovación Educativa y Tecnológica, el reconocimiento fue para el Centro de Estudios Superiores de Educación Especializada. Finalmente, el Reconocimiento Honorífico a la Excelencia Institucional se otorgó al Instituto Tecnológico Superior de Irapuato.

Además, se desarrollaron talleres, conferencias y charlas simultáneas que ofrecieron a las y los jóvenes experiencias prácticas y participativas, orientadas a la construcción de un liderazgo transformador.

