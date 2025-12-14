Boxeo se suma a la Villa Navideña 2025 con “Puños Navideños”

El boxeador Saracho Jr. encabezará una exhibición este 14 de diciembre en la Plazuela Miguel Hidalgo, como parte de las Fiestas de Paz en Irapuato

Redacción Notus14 diciembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- Este año, la Villa Navideña, Fiestas de Paz regresa con más magia y una agenda llena de actividades para el disfrute de las familias irapuatenses y visitantes. Como parte de esta programación, se suma el evento deportivo “Puños Navideños”.

Esta actividad se llevará a cabo la tarde de este 14 de diciembre en la Plazuela Miguel Hidalgo, a partir de las 7:00 de la noche, y contará con una exhibición de boxeo a cargo del pugilista profesional Saracho Jr.

La experiencia y trayectoria del boxeador irapuatense garantizarán un espectáculo familiar, seguro y de alto nivel, que fortalecerá la oferta de entretenimiento que distingue a la edición 2025 de la Villa Navideña.

Para consultar la cartelera artística y cultural de la Villa Navideña 2025 Fiestas de Paz, se pueden visitar las redes sociales del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación (IMCAR), así como del Gobierno de Irapuato y del DIF Municipal.

