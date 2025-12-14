Boxeo se suma a la Villa Navideña 2025 con “Puños Navideños”

Irapuato, Guanajuato.- Este año, la Villa Navideña, Fiestas de Paz regresa con más magia y una agenda llena de actividades para el disfrute de las familias irapuatenses y visitantes. Como parte de esta programación, se suma el evento deportivo “Puños Navideños”.

Esta actividad se llevará a cabo la tarde de este 14 de diciembre en la Plazuela Miguel Hidalgo, a partir de las 7:00 de la noche, y contará con una exhibición de boxeo a cargo del pugilista profesional Saracho Jr.

La experiencia y trayectoria del boxeador irapuatense garantizarán un espectáculo familiar, seguro y de alto nivel, que fortalecerá la oferta de entretenimiento que distingue a la edición 2025 de la Villa Navideña.

Para consultar la cartelera artística y cultural de la Villa Navideña 2025 Fiestas de Paz, se pueden visitar las redes sociales del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación (IMCAR), así como del Gobierno de Irapuato y del DIF Municipal.