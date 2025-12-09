Niños de La Regalada muestran su creatividad en taller de piñatas

La Casa de la Cultura Salvador Contreras impartió un taller de elaboración de piñatas a niños de la primaria Guerrero

Gerry Orozco9 diciembre, 2025

Cuerámaro, Guanajuato.- La Casa de la Cultura Salvador Contreras llevó su “Taller de Elaboración de Piñatas” a la Escuela Primaria General Vicente Guerrero, ubicada en la comunidad de La Regalada, donde los estudiantes demostraron su talento, entusiasmo y capacidad para trabajar en equipo.

Durante la actividad, los niños participaron en cada etapa del proceso creativo, elaborando piñatas con dedicación y poniendo en práctica su imaginación. El taller permitió que los alumnos desarrollaran habilidades artísticas mientras convivían y colaboraban con sus compañeros.

Los organizadores resaltaron que actividades como esta fortalecen la creatividad, el trabajo en equipo y fomentan el interés por las tradiciones mexicanas, especialmente en esta temporada del año.

La Casa de la Cultura agradeció a los pequeños participantes, así como a los padres de familia y al personal docente de la institución, por su apoyo para hacer posible esta jornada formativa y llena de alegría.

