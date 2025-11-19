Gobernadora realiza gira por Villagrán y Celaya con entrega de apoyos, obras y certificación aeronáutica

Villagrán/Celaya, Guanajuato.- La Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, realizó una gira de trabajo por los municipios de Villagrán y Celaya, donde entregó equipamiento para los hogares y el Certificado de Aeronavegabilidad para el Halcón 2.1 de la empresa Horizontec, además, tomó protesta al Consejo Consultivo de la Asociación de Empresarios de Celaya.

Acompañada por la Presidenta Municipal, Cinthia Guadalupe Teniente Mendoza, la Gobernadora encabezó la entrega de “Más Acciones para la Gente” en el municipio de Villagrán, donde cientos de familias recibieron artículos esenciales para mejorar su vida diaria y fortalecer la dignidad dentro de sus hogares.

“Hoy, aquí en Villagrán, me quiero comprometer a seguir trabajando en equipo con la alcaldesa por las obras que nuestra gente necesita y eso hemos estado haciendo, construir los proyectos que vamos a impulsar el año que viene. Ha sido un año de estar construyendo, planeando, pero ya viene el recurso que Villagrán necesita y que vamos a estar impulsando en equipo”, dijo la Mandataria Estatal.

Como parte del Programa de Equipamiento de Infraestructura Social para el Mejoramiento de Vivienda, de la Secretaría del Nuevo Comienzo, se entregaron 330 calentadores solares, 330 tinacos y 171 estufas ecológicas.

Apoyos que benefician directamente a más de 3 mil personas, con una inversión conjunta superior a 4.45 millones de pesos entre Estado y Municipio.

La entrega también incluyó obras que elevan la calidad de vida en el Municipio, como la pavimentación de la calle Hermenegildo Galeana en el primer cuadro de la ciudad, la entrega simbólica de la calle Morelos en la comunidad Suchitlán y la Avenida Pradera en el Fraccionamiento Praderas de la Venta.

Así como la pavimentación de la calle Manuel Doblado en la cabecera municipal, la instalación del alumbrado público en la comunidad Los Ángeles en la calle Miguel Hidalgo, la ampliación de electrificación en la localidad Colonia 18 de marzo en la calle Juan Diego y la rehabilitación del alumbrado público en la calle Miguel Hidalgo en la zona Centro de Villagrán.

Estas acciones de alumbrado público, electrificación y rehabilitación vial, se realizaron con una inversión superior a 11.4 millones de pesos, en beneficio de miles de habitantes.

La Gobernadora destacó que cada tinaco, cada estufa, cada calentador y cada calle pavimentada representan un nuevo comienzo para las familias, acercando soluciones reales que se sienten dentro del hogar.

“Vamos a estar ahí donde ustedes nos necesitan, porque queremos que sus colonias, sus comunidades, se vean cada vez más bonitas y que nuestra gente tenga lo que necesite para seguir adelante”, enfatizó la Gobernadora, recordando que cuando se trabaja en equipo, el Gobierno llega hasta donde está la gente y transforma su vida cotidiana.

Guanajuato se consolida como líder en aeronáutica

En gira de trabajo por el municipio de Celaya, la Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, encabezó la ceremonia de la entrega del Certificado de Aeronavegabilidad para el Halcón 2.1 de la empresa Horizontec.

“Hoy es un día histórico para Guanajuato, que quedará grabado en la memoria de nuestra tierra como símbolo de innovación, talento y visión de futuro. Porque estamos celebrando un logro que trasciende fronteras: La entrega del Certificado de Aeronavegabilidad 001, emitido por la Agencia Federal de Aviación Civil, para el Halcón 2.1, una aeronave que representa el espíritu emprendedor y la capacidad de nuestra gente”, dijo la Gobernadora.

Libia Dennise comentó que en Guanajuato “nos sentimos profundamente orgullosas y orgullosos de tener en nuestro territorio a una empresa como Horizontec. Una empresa que no solo fabrica aviones, sino que construye sueños, que abre caminos y que demuestra que en México, y particularmente en Guanajuato, sabemos volar alto”.

El Halcón 2.1 es un avión biplaza deportivo, diseñado para responder a las necesidades de la aviación mexicana. Se puede utilizar para entrenamiento básico, formando a la próxima generación de pilotos; así como para vuelo recreativo, llevando la emoción de volar a más personas; y para vigilancia aérea, contribuyendo a la seguridad y el reconocimiento territorial, agregó.

Libia Dennise señaló que este certificado representa la confirmación de que nuestro estado está listo para liderar en la industria aeroespacial.

“El Halcón 2.1 es un mensaje claro: en Guanajuato sabemos innovar, competir y sabemos ganar. Quiero felicitar a todo el equipo de Horizontec por su visión, talento y por su compromiso”, puntualizó la Gobernadora.

Durante este evento, donde se contó con la participación del Presidente Municipal de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez; el Director General de Horizontec, Giovanni Angelucci Carrasco; y del Presidente del Clúster Aeroespacial del Bajío, Oscar Augusto Rodríguez; se hizo la entrega simbólica del Certificado de Aeronavegabilidad y un vuelo de exhibición del Halcón 2.1 que mostró su estabilidad, seguridad y desempeño en el aire.

Tiene Celaya un nuevo Consejo Consultivo Empresarial

La Gobernadora Libia Dennise asistió a la Toma de Protesta del Consejo Directivo 2025-2027 de la Asociación del Empresariado Celayense (AEC), uno de los organismos con mayor trayectoria y compromiso con el desarrollo económico de la región.

Durante el evento, realizado en el Hotel DoubleTree by Hilton Celaya, tomó protesta Luis Guillermo Morales Oliveros como nuevo Presidente del Consejo. Lo acompañaron un equipo plural integrado por Verónica Espinoza Soza, Enrique Jiménez Lemus e integrantes del consejo en funciones.

La Gobernadora reconoció también el trabajo de Ismael Pérez Ordaz, quien encabezó proyectos como Celaya Visión 2030, el Observatorio Ciudadano y el Hub de Competitividad, iniciativas que han impulsado de manera activa el crecimiento regional.

En su mensaje, la Gobernadora subrayó que Guanajuato vive un momento clave gracias a proyectos estratégicos que fortalecen el desarrollo económico y social, tales como: La Puerta Logística del Bajío; el Tren Querétaro–Irapuato; el Acueducto Solís; la Tecnificación del Distrito de Riego 011 y la estrategia de seguridad CONFÍA, que ha resultado en la disminución de homicidios, siendo el pasado octubre el mes con la cifra más baja de homicidios, en comparación con el mismo periodo en 2024.

En este evento, la Gobernadora de la Gente estuvo acompañada por el Presidente Municipal de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez.