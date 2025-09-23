Balacera en Oasis de la Cruz, deja dos muertos y 6 heridos

El hecho ocurrió en una de las zonas más concurridas de Irapuato; las víctimas quedaron entre las mesas

Redacción Notus22 septiembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- Un hombre y una mujer, fueron asesinados a balazos, además hay 6 personas lesionadas, en el interior del bar Oasis de la Cruz, en la prolongación Guerrero, en Irapuato.
El hecho fue reportado alrededor de las 7 de la noche, cuando se supone que varias personas armadas llegaron al interior del bar y sin mediar palabras, fueron directamente contra un hombre y una mujer que estaban consumiendo como parte de los comensales de este sitio.
En ese mismo instante, había personas, entre ellas niños que estaban degustando alimentos y bebidas, en uno de los sitios más conocidos en Irapuato.
Las víctimas quedaron sin signos vitales entre las mesas y sillas; de manera incidental, otras 6 personas resultarom heridas, siendo estás llevadas a recibir atención médica al hospital general, entre ellas una niña de 3 años y su mamá.
La zona fue acordonada por la policía preventiva de Irapuato y Guardia Nacional, aunado a que fueron evacuados los empleados y clientes, sin que se conozca aún la identidad de las personas que perdieron la vida.

