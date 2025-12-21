Ayuntamiento de Pénjamo aprueba adquisición de terreno para la feria

Pénjamo, Guanajuato.- El Ayuntamiento de Pénjamo aprobó por mayoría la adquisición de un terreno que será destinado para la realización de la feria municipal, con el objetivo de contar con un espacio propio para este evento anual.

Al parecer el predio de la nueva feria estará ubicado en la colonia Corral de Piedra. Sin embargo, hasta el momento no se han precisado los montos de la operación ni la extensión total del terreno que será adquirido.

Dada la espectativa que ha generado la noticia, los habitantes del municipio esperan que el terreno esté listo para albergar la próxima edición de la feria, programada para el mes de mayo, lo que permitiría realizar el evento en un espacio adecuado y permanente.

Con esta decisión, el gobierno municipal dejará de pagar la renta del terreno que actualmente se utiliza para la feria, lo que representará un ahorro para las finanzas públicas a mediano y largo plazo.

El Ayuntamiento indicó que en las próximas semanas se darán a conocer más detalles sobre el proyecto y los trabajos de adecuación que se realizarán en el nuevo predio.