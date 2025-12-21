Ataque armado en tienda de autoservicio deja cuatro lesionados en Pénjamo

Tres de los lesionados se trasladaron por su propia cuenta a un hospital cercano para recibir atención médica

Redacción Notus21 diciembre, 2025

Pénjamo, Guanajuato.- Un ataque a balazos registrado en una tienda de autoservicio ubicada dentro de una gasolinera sobre la calle Santos Degollado, en el municipio de Pénjamo, dejó como saldo cuatro personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados ingresaron al establecimiento y realizaron varios disparos, para después huir del lugar. A consecuencia del ataque, cuatro personas resultaron heridas.

Tres de los lesionados se trasladaron por su propia cuenta a un hospital cercano para recibir atención médica, mientras que una persona más fue auxiliada por paramédicos y trasladada en ambulancia.

Al sitio acudieron elementos de seguridad para resguardar la zona, en tanto que personal de la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el estado de salud actualizado de los lesionados. Las autoridades continúan con las indagatorias.

