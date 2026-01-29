Avanza modernización del bulevar a Villas de Irapuato; anuncian cierres viales

Irapuato, Guanajuato.- El Gobierno Municipal de Irapuato continúa con la modernización del bulevar a Villas de Irapuato, una obra que busca mejorar de manera integral la movilidad, seguridad y eficiencia vial en una de las zonas con mayor flujo vehicular de la ciudad.

Como parte del avance de los trabajos, a partir del próximo lunes 2 de febrero se realizará el cierre del cuerpo norte de Paseo de la Altiplanicie, en el tramo que va de la glorieta a la salida a Cuchicuato, lo que implicará ajustes temporales a la circulación.

Las autoridades municipales informaron que la circulación hacia Villas de Irapuato se mantendrá habilitada por el cuerpo sur, desde el Río Silao hasta la glorieta, mientras que quienes se dirijan a Cuchicuato deberán continuar por el mismo cuerpo sur hasta el semáforo.

En sentido de Cuchicuato a Villas de Irapuato, el tránsito será desviado en el semáforo hacia Paseo de la Altiplanicie, para incorporarse posteriormente a Paseo de la Fundación y Paseo Mirador del Valle.

Para las y los habitantes de Lomas del Pedregal, el acceso se realizará por la Cerrada 3, que conecta Paseo Mirador del Valle con Paseo del Amanecer, tanto en ascenso como en descenso.

El Gobierno Municipal señaló que, aunque las obras generan molestias temporales, estas acciones responden a una visión de largo plazo para contar con vialidades más funcionales y seguras. Asimismo, agradeció la comprensión de vecinas, vecinos y personas usuarias, y reiteró su compromiso de avanzar hacia una ciudad con mejor movilidad y calidad de vida.