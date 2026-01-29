Concluyen capacitación BécaT para operadores automotrices en alianza con Honda

Celaya, Guanajuato.- El Gobierno de Guanajuato, en coordinación con la armadora Honda, realizó la ceremonia de clausura del Programa de Capacitación para el Trabajo BécaT, en la modalidad Operador de Ensamble Automotriz, con la graduación de 274 egresados provenientes de nueve municipios del estado.

Del total de participantes, 72 fueron mujeres y 202 hombres, originarios de Celaya, Comonfort, Cortázar, Jaral del Progreso, Juventino Rosas, Salamanca, Salvatierra, Tarimoro y Villagrán, quienes concluyeron siete cursos de alta especialización orientados a la industria automotriz.

La estrategia forma parte del impulso a la profesionalización del capital humano que promueve la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, mediante la coordinación con empresas establecidas y en proceso de instalación en la entidad, con el objetivo de consolidar el desarrollo industrial de Guanajuato.

La secretaria de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, señaló que la atracción de inversiones en el estado se sustenta en la formación de talento acorde a las necesidades del sector productivo, a través de programas que vinculan directamente la capacitación con el empleo.

El programa BécaT fue diseñado bajo un esquema integral de empleabilidad, con una metodología de 20% teoría y 80% práctica, y una duración total de 152 horas, que incluyó formación técnica en ensamble de vehículos, inducción corporativa, seguridad industrial, cuidado del medio ambiente, gestión de la calidad y ética profesional.

Además de las competencias técnicas, el modelo incorporó un proceso de integración organizacional que fomenta valores, sentido de pertenencia y cultura laboral, con miras a una inserción productiva y de largo plazo en la empresa Honda.

Desde su llegada a Guanajuato en 2014, la planta de Honda se ha consolidado como uno de los principales motores económicos del estado, con una inversión acumulada de mil 500 millones de dólares, una capacidad de producción anual de 200 mil vehículos y 300 mil transmisiones, y la generación de más de 4 mil 700 empleos directos, fortaleciendo el desarrollo regional y el nearshoring.