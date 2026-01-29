Semáforos para seguridad de peatones: Samantha

Guanajuato, Guanajuato.- La presidenta municipal, Samantha Smith, aprovechó su participación en la ceremonia de festejo XV Aniversario del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), para señalar que los habitantes de la capital “no están acostumbrados a los semáforos”. Destacó que la finalidad principal es garantizar la seguridad de peatones y se colocaron con base en estudios.

También refrendó que el municipio marcha hacia la modernización del transporte urbano a pesar de los recursos legales interpuestos de concesionarios.

La alcaldesa no solamente presidió el acto de aniversario de creación del IMPAN: también participó en el Panel Sobre Movilidad Urbana en la capital.

Ante las críticas por el aumento de embotellamientos y de tiempos de traslado a raíz de los semáforos, especialmente los colocados en la avenida Santa Fe, la presidenta municipal reiteró que hay estudios que los avalan y que gracias a ellos disminuirán los accidentes donde los peatones son las principales víctimas.

En el pánel participaron especialistas y plantearon los elementos que han sido desarrollados en el Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS): prioridad al peatón, reestructuración de rutas, otorgamiento de concesiones bajo nuevas condiciones y modernización de unidades.

Samantha Smith abundó sobre el tema y reafirmó su postura de que el servicio de transporte público con autobuses será modernizada a pesar de la resistencia de quienes han interpuesto amparos. El tema será atendido desde el ámbito jurídico municipal, explicó, para continuar con la convocatoria por concesiones bajo nuevas exigencias derivadas de estudios especializados.