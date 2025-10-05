Restos humanos son encontrados en Salamanca

Salamanca, Guanajuato.- Restos humanos fueron encontrados en un terreno baldío en el municipio de Salamanca; hasta el momento se desconoce la cantidad exacta de personas encontradas.

En la calle 30 de Septiembre de la colonia 18 de marzo donde se montó un fuerte operativo entre Policía Municipal, Guardia Nacional, así mismo, arribaron al lugar agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado, además del Servicio Médico Forense.

Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer a cuántas personas corresponden los restos, , serán las autoridades de la fiscalía los que determinarán el número exacto de personas encontradas en el terreno baldío de la colonia 18 de Marzo