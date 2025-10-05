Restos humanos son encontrados en Salamanca

Un fuerte operativo se desplegó en la colonia 18 de Marzo tras el hallazgo de los restos

Redacción Notus5 octubre, 2025

Salamanca, Guanajuato.- Restos humanos fueron encontrados en un terreno baldío en el municipio de Salamanca; hasta el momento se desconoce la cantidad exacta de personas encontradas.

En la calle 30 de Septiembre de la colonia 18 de marzo donde se montó un fuerte operativo entre Policía Municipal, Guardia Nacional, así mismo, arribaron al lugar agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado, además del Servicio Médico Forense.

Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer a cuántas personas corresponden los restos, , serán las autoridades de la fiscalía los que determinarán el número exacto de personas encontradas en el terreno baldío de la colonia 18 de Marzo

Redacción Notus5 octubre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información