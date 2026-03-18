Autoridades prometen que no habrá impunidad para Andrea y Nayeli

Huanímaro, Guanajuato.- El asesinato de dos jóvenes originarias de la comunidad de La Lobera ha generado indignación en el municipio, donde autoridades estatales y municipales aseguraron que se trabaja para esclarecer el caso y dar con los responsables.

Durante un mensaje emitido este martes 17 desde Palacio de Gobierno, el secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, informó que se mantiene coordinación con la Fiscalía para que el detenido enfrente la justicia.

“Este martes 17 estamos en Palacio de Gobierno con la presidenta municipal Laura de Huanímaro haciendo referencia y atendiendo el tema de Andrea y Nayeli, un lamentable feminicidio… donde hemos estado en vinculación con la Fiscalía para que el presunto responsable, quien está detenido, enfrente todo el peso de la ley”, señaló.

Por su parte, la presidenta municipal, Laura Villalpando Arroyo, dirigió un mensaje a la población y a las familias de las víctimas, asegurando que el crimen no quedará sin castigo.

“Quiero referirme a todas las personas de la comunidad de La Lobera… en especial a las familias de Andrea y Nayeli, porque quiero decirles que esto no se va a quedar impune, que vamos a ejecutar todo el peso de la ley, que cuenten con el apoyo del estado, que cuenten con el apoyo del municipio”, expresó.

La alcaldesa también señaló que el caso ha impactado a toda la comunidad.

“También sepan ustedes que el dolor lo hacemos nuestro, porque no ofendieron a unas familias solamente, ofendieron a todo nuestro municipio”, agregó.

De acuerdo con reportes locales, las jóvenes fueron localizadas sin vida en días recientes, lo que derivó en el inicio de las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado, mientras que en Huanímaro persiste la exigencia de justicia por parte de la ciudadanía.