Autoridades niegan agresión de FSPE contra sanfelipense

San Felipe, Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad y Paz deslindó a los elementos estatales de la agresión cometida contra un sanfelipense que lo dejó en coma. “Es importante precisar que la intervención documentada de las FSPE consistió en atender un reporte de emergencia relacionado con una persona que ya se encontraba lesionada, y no en una actuación policial que hubiera dado origen a esas lesiones”, informó pese a que su padre denunciara su aparente tortura y exigiera justicia.

Las primeras versiones señalaron que Abraham de 35 años y padre de 4 hijos se encontraba trabajando como lava carros cuando recibió un balazo que re rozó la cabeza, supuestamente oficiales de FSPE se lo llevaron y lo dejaron inconsciente y con múltiples golpes. “Hoy mi hijo está intubado y luchando por su vida”, testificó su padre.

Después de la carta realizada por Juan Rodríguez, identificado como el padre de la víctima, las autoridades negaron la versión, argumentando que la persona ya estaba herida cuando llegaron los estatales.

La institución expuso el siguiente comunicado:

“En relación con los señalamientos realizados durante la sesión del Ayuntamiento en el municipio de San Felipe sobre la presunta participación de integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) en las lesiones sufridas por un ciudadano, la Secretaría de Seguridad y Paz precisa que la información contenida en los reportes oficiales no corresponde con la versión difundida.

De acuerdo con los registros operativos, el pasado 3 de octubre, integrantes de las FSPE acudieron a atender un reporte del C5i sobre una persona lesionada por arma de fuego en la colonia San Sebastián, en San Felipe. Al arribar al lugar, la Policía Municipal ya se encontraba presente como primera autoridad respondiente y el ciudadano presentaba una lesión por proyectil de arma de fuego.

El reporte señala que la persona lesionada fue trasladada para recibir atención médica y posteriormente canalizada a un hospital de mayor capacidad de atención.

Por lo tanto, es importante precisar que la intervención documentada de las FSPE consistió en atender un reporte de emergencia relacionado con una persona que ya se encontraba lesionada, y no en una actuación policial que hubiera dado origen a esas lesiones.

La Secretaría considera indispensable que las circunstancias en las que el ciudadano resultó herido sean esclarecidas mediante las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, a la que corresponde determinar lo ocurrido y establecer las responsabilidades que procedan.

Respecto a los señalamientos sobre presuntos abusos de autoridad, la Secretaría reitera que cualquier denuncia debe ser atendida con seriedad y a través de las instancias competentes. Para ello, se encuentra disponible la Dirección de Asuntos Internos, ante la cual pueden presentarse quejas mediante la línea 800 3 CONFIA (800 326 63 42).

Asimismo, existe plena disposición para atender la solicitud de diálogo de las autoridades municipales de San Felipe, escuchar sus inquietudes y proporcionar la información institucional que corresponda”.

Sin embargo, los familiares denunciaron varias anomalías en el manejo de información. “Hoy los doctores ya no me dan esperanzas, porque tiene todos los órganos afectados”, relató Juan.