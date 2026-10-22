Invierten más de 23 millones de pesos en pavimentación de tres calles de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Con una inversión conjunta de 23 millones 369 mil 347 pesos, se realizan tres obras de pavimentación en las colonias Las Heras Segunda Sección, La Moderna y La Estancia B, donde se busca mejorar las condiciones de las vialidades y los servicios de infraestructura urbana.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, realizó recorridos de supervisión por las tres colonias para conocer los avances de los trabajos y dialogar con los habitantes sobre las necesidades de sus comunidades.

Pavimentan calle 18 de Marzo en Las Heras Segunda Sección

En la colonia Las Heras Segunda Sección se supervisó la pavimentación con concreto hidráulico de la calle 18 de Marzo, en el tramo comprendido entre Santo Domingo y Álvaro Obregón.

La obra representa una inversión de 1 millón 259 mil 988 pesos, provenientes en su totalidad de recursos municipales.

Los trabajos incluyen la renovación de las redes de agua potable, drenaje sanitario y pluvial, así como la construcción de banquetas y guarniciones.

También se contempla la instalación de luminarias LED y señalamiento vial para mejorar las condiciones de circulación en la zona.

Destinan casi 19 millones de pesos a calle Gabino Chávez

En la colonia La Moderna se realizan trabajos de pavimentación en la calle Gabino Chávez, desde Castillo Bretón hasta Casimiro Liceaga.

Esta intervención cuenta con una inversión de 18 millones 917 mil 877 pesos, financiada en partes iguales por el Gobierno del Estado y el Municipio.

De acuerdo con la información presentada durante el recorrido, la obra registra un avance físico superior al 20%.

Calle Cárdigan, en La Estancia B, supera el 20% de avance

La tercera obra supervisada corresponde a la pavimentación de la calle Cárdigan, en la colonia La Estancia B, desde la calle Dublín hasta el fondo de la vialidad.

Para estos trabajos se contempla una inversión de 3 millones 191 mil 482 pesos, también con aportaciones iguales de los gobiernos estatal y municipal.

La intervención presenta un avance físico superior al 20%.

Alcaldesa dialoga con vecinos durante recorridos

Durante las visitas, Lorena Alfaro García conversó con habitantes de las tres colonias y destacó la importancia de mantener la participación ciudadana en el mejoramiento de los espacios públicos.

“Decirles que sigamos haciendo equipo, que lo hagamos para que nuestra colonia esté mejor, nuestro entorno esté mejor; créanme que nosotros nos estamos esforzando muchísimo para que Irapuato tenga otro rostro”, expresó.

La alcaldesa estuvo acompañada por titulares de las direcciones de Obras Públicas, Servicios Públicos, Desarrollo Social y Humano, así como de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato (Japami).

Las tres intervenciones forman parte de los proyectos de infraestructura urbana contemplados en el Programa de Gobierno Municipal y la Estrategia Irapuato 27.