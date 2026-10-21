Joven de San Felipe, en coma: presunta golpiza y disparo de FSPE

San Felipe, Guanajuato.- El síndico de San Felipe, Arturo Luna, denunció públicamente el caso de un joven del municipio que presuntamente fue golpeado, torturado y herido de bala en la cabeza por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE). De acuerdo con lo expuesto, el joven, cuya identidad la familia pidió reservar, permanece en coma y su pronóstico es reservado.

Ante integrantes del Cabildo, el síndico presentó lo que describió como evidencia del caso, entre ellas fotografías del joven postrado en una cama de hospital; en base a lo que dijo el síndico, la víctima recibió un disparo, o un rozón de bala, en la cabeza, además de presentar huellas de golpes.

De acuerdo con lo informado en la sesión, los médicos le dan pocas posibilidades de recuperación al muchacho que es padre de 4 hijos; según la versión del padre del joven quien pidió que el caso se diera a conocer, luego de que, según su testimonio, las autoridades se han negado a dar cualquier explicación sobre lo ocurrido.

Hasta el momento, ni las FSPE ni la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado han emitido un posicionamiento público sobre el caso, por lo que se desconoce si existe una carpeta de investigación abierta y hay algún elemento detenido que estuviera implicado.

En la sesión se planteó solicitar la intervención directa de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, así como una reunión con el mando de las FSPE para revisar la actuación de los elementos estatales en el municipio.

Acusan abusos constantes

Durante la sesión, se expuso que existe una creciente inconformidad entre habitantes de San Felipe por presuntos abusos cometidos por elementos estatales durante sus operativos, entre ellos:

Revisiones en las que, según los señalamientos, a las personas les quitan la cartera y el dinero.

Agresiones físicas y golpes durante detenciones o revisiones.

Falta de respuesta de las autoridades estatales ante las quejas de la ciudadanía.

En la sesión se informó que la solicitud será enviada a las autoridades estatales, sin que se precisara si el planteamiento fue sometido a votación ni con qué mando de las FSPE se buscaría la reunión y se dijo que la familia del joven y el síndico esperan que la exposición pública del caso obligue a las autoridades estatales a dar una explicación y a investigar la actuación de los elementos involucrados.

Carta del padre El padre del joven hizo llegar una carta dirigida a las autoridades, que se reproduce a continuación. Se corrigieron únicamente ortografía y puntuación para facilitar su lectura. A quien corresponda: Hoy quiero contarles mi caso, que tengo de mi muchacho, que andaba trabajando, sacando para comer, para sacar a sus cuatro hijos adelante. Él trabajaba a las afueras de una tienda lavando carros. Sucede que hace algunos días me dan la noticia de que me lo golpearon y me lo dejaron inconsciente; le dieron un balazo que le rozó la cabeza. Por personas que se encontraban en el lugar me comunican que se lo llevaron elementos de la FSPE, donde lo dejaron inconsciente, dañando sus pulmones y riñones. Hoy mi hijo está entubado y luchando por su vida. Hoy les digo que me siento mal, se me vino el mundo encima. No como, no tengo sueño, no tengo esperanza, porque sé que algo malo va a suceder. Hoy los doctores ya no me dan esperanzas porque tiene todos los órganos afectados. Cada vez que lo veo le digo que despierte, que estoy preocupado por todo lo que pasó. Se me desgarra el corazón, porque mi hijo no deja de ser mi hijo. Hoy a las autoridades les digo que esto ya rebasó el asunto, que tomen cartas en el asunto. Hay algo malo: la información no coincide y hay muchas anomalías. A mi hijo lo han herido de bala, torturado y golpeado sin motivo. Mi hijo no merecía todo lo que le pasó. Les pido su apoyo para hacer justicia por mi hijo, como estoy casi seguro de que ustedes lo harían con alguno de sus hijos. Ninguna mujer ni ningún hombre merecen sentir todo lo que yo siento en estos momentos. Me siento frustrado, impotente por el actuar y la omisión de los médicos y personas que atendieron a mi hijo; me han externado que no quieren meterse en problemas. Yo seguiré hasta el último momento con mi hijo. Atentamente, Su papá Juan Rodríguez