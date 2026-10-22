Artesanos de Apaseo el Alto, Celaya y San Felipe ganan premios nacionales de arte popular

León, Guanajuato.- Cinco artesanos de Guanajuato fueron reconocidos en la edición 51 del Concurso Gran Premio Nacional de Arte Popular 2026, por sus obras elaboradas mediante técnicas tradicionales de tallado en madera, cartonería y modelado en barro.

Los ganadores son originarios de Apaseo el Alto, Celaya y San Felipe, municipios donde se mantienen vigentes distintas expresiones artesanales transmitidas de generación en generación.

Entre los reconocimientos destaca el Galardón Nacional obtenido por J. Guadalupe Velázquez Galván, artesano de Apaseo el Alto, por su obra Retablo de Ángeles, una pieza elaborada en madera tallada.

Tres artesanos de Apaseo el Alto entre los ganadores

Apaseo el Alto concentró tres de los cinco reconocimientos obtenidos por Guanajuato en el certamen nacional.

Además del galardón otorgado a J. Guadalupe Velázquez Galván, Eric Aguirre Noriega consiguió el tercer lugar en la categoría de Mobiliario con su obra San Miguel y el Dragón, realizada mediante tallado en madera de palo santo.

Por su parte, Beatriz Aguirre Noguez obtuvo el tercer lugar en la categoría de Miniatura con Cristo Vizantino, una pieza elaborada también en madera de palo santo, mediante técnicas de tallado y estofado.

Las tres obras reflejan el trabajo artesanal en madera que distingue a este municipio guanajuatense.

Reconocen trabajos de cartonería de Celaya y barro de San Felipe

Los otros dos reconocimientos correspondieron a artesanos de Celaya y San Felipe.

Francisco Javier Zárate Ortega, originario de Celaya, fue premiado por Los juguetes de Corpus de mi pueblo, una obra elaborada en cartonería y policromada con pintura acrílica.

Mientras tanto, Ubaldo Centeno Robledo, de San Felipe, recibió una distinción por Gran Copa, pieza de barro rojo realizada mediante técnicas tradicionales de modelado y decoración.

Ambos trabajos forman parte de las expresiones artesanales que conservan materiales y procedimientos característicos de sus comunidades.

Participaron 712 piezas de 22 estados del país

La edición 51 del Concurso Gran Premio Nacional de Arte Popular reunió 712 piezas provenientes de 22 entidades federativas y vinculadas con 22 pueblos indígenas.

De ese total, el jurado seleccionó 123 obras ganadoras en diferentes categorías y otorgó cinco reconocimientos adicionales a la trayectoria artesanal.

La ceremonia fue organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART), con el apoyo de Fomento Cultural Banamex y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por conducto del Museo Nacional de Antropología.

El Gobierno de Guanajuato, encabezado por Libia Dennise García Muñoz Ledo, destacó los resultados obtenidos por los artesanos del estado y la importancia de preservar las técnicas tradicionales que forman parte de su patrimonio cultural.

Los cinco reconocimientos ponen de relieve la presencia de Guanajuato en el certamen nacional y el trabajo de sus creadores para mantener vigentes los conocimientos artesanales de sus comunidades.