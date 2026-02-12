Reconocen a odontólogos de Guanajuato por su labor en la salud bucal de la población

León, Guanajuato.- La Secretaría de Salud de Guanajuato conmemoró el Día del Profesional de la Odontología 2026.

Esta distinción reconoce la ardua labor en beneficio de la población que realizan día a día una plantilla de 321 odontólogos del ISAPEG, quienes están distribuidos de manera estratégica en las ocho jurisdicciones sanitarias.

En su mensaje el secretario de Salud, Gabriel Cortés Alcalá, resaltó que es un día para hablar de sonrisas, pero también de historias.

Detrás de cada consulta, de cada tratamiento y de cada diagnóstico, hay un odontólogo que decidió hacer de su vida un acto de servicio.

“Ustedes no solo cuidan dientes: devuelven confianza, alivian dolores, reconstruyen autoestima y acompañan a las personas en momentos de más vulnerabilidad”.

Remarcó que el Día Internacional del Odontólogo es una fecha que se celebra cada 9 de febrero, en memoria de Santa Apolonia, considerada desde el siglo III como la protectora de quienes cuidan la salud bucal.

Cortés Alcalá resaltó que una sonrisa no es algo superficial, sino que es un tema de dignidad, porque una sonrisa abre puertas, genera confianza y devuelve la autoestima.

“En Guanajuato entendemos que la salud bucal no es un lujo, es un derecho. Y esa visión tiene un rumbo claro gracias al liderazgo de nuestra gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien ha puesto a las personas en el centro de esta política de gobierno humanista, y que ha demostrado que la salud se construye con hechos, con prevención y con trato digno.

“Gracias por ser guardianes de la sonrisa de nuestra gente. Gracias por su vocación que cura, acompaña y devuelve esperanza. Quienes trabajamos en la Secretaría de Salud, nos sentimos orgullosos, pero doblemente comprometidos a trabajar con más ímpetu, porque somos el motor del Gobierno de La Gente. En Guanajuato los hechos hablan: somos y seguiremos siendo líderes en salud”, concluyó.

La encargada de dar la bienvenida a los odontólogos a la conmemoración con una jornada de capacitación, fue la Dra. Leticia Zamora Ramos, Directora de Atención Médica del ISAPEG, quien resaltó que la labor de los odontólogos es muy importante, porque al hacer sonrisas bonitas influyen muchísimo en una perspectiva positiva.