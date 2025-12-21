Autoridades de los tres niveles acuerdan reforzar seguridad en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- El Gobierno Municipal de Irapuato fortalecerá su colaboración con las estrategias del Estado y la Federación con el propósito de tener mejores resultados en beneficio de la paz y armonía de los irapuatenses, ello tras reconocer que es necesario fortalecer la coordinación del municipio con el Grupo de Inteligencia Operativa (GIO).

Este día en Irapuato se llevó a cabo una sesión de trabajo del Grupo de Inteligencia Operativa, que encabeza la Gobernadora Libia Dennise y que está conformado por la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Secretaría de Seguridad y Paz, Secretaría de Gobierno, Centro Nacional de Inteligencia, Fiscalía General del Estado y Fiscalía General de la República. En esta ocasión participaron además la Presidenta Municipal Lorena Alfaro García y la Secretaria de Seguridad Ciudadana de este municipio, Consuelo Cruz Galindo.

En la reunión, la Presidenta Lorena Alfaro García manifestó su total apertura para sumarse a las acciones que el GIO lleva a cabo para revertir principalmente los homicidios dolosos y la extorsión.

Reconoció que las autoridades municipales deben hacer su trabajo de proximidad pero también de inteligencia y combate a la delincuencia, por lo que estarán trabajando en ese sentido con plena coordinación en el marco de la estrategia CONFIA.

Por su parte la Gobernadora explicó que el motivo de la reunión fue para atender la incidencia delictiva que existe en este municipio. “Nos interesa a todos tener resultados por nuestra gente, y redoblar esfuerzos con la presencia permanente que hemos tenido de SEDENA y Guardia Nacional, así como de las demás autoridades federales y estatales, Vamos a consolidar a Irapuato como un modelo donde la coordinación, la investigación y la inteligencia dan buenos resultados”.

La Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, enfatizó, que desde el Grupo de Inteligencia Operativa se seguirá con el respaldo a Irapuato, trabajando en equipo y bajo un modelo de inteligencia, investigación y plena coordinación.

Dijo que es importante mantener una sinergia de trabajo; sumar esfuerzos para atender delitos principalmente la extorsión y homicidios dolosos.

“Aquí estamos para hacer equipo, trabajar de manera coordinada como se ha hecho con el Gobierno Federal y los municipios”, puntualizó la Gobernadora.

El Secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González Martínez, señaló que es importante el trabajo coordinado, así como el intercambio de información con las autoridades municipales de Irapuato para tener mejores resultados en el combate a la delincuencia.

En esta sesión se contó con la participación del Secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona; el Fiscal General del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste; el Fiscal Federal en Guanajuato, Ignacio Alejandro Vila Chávez; el Jefe de Estación del CNI en Guanajuato, Martín Morales Hernández; el General de Brigada de Estado Mayor, David Antonio López Velazco; el General de Brigada Estado Mayor, Gerardo Serna Melchor, Coordinador Territorial de la Guardia Nacional Región Centro-Norte; y el General de Brigada Estado Mayor, Juan Manríquez Moreno, Coordinador Estatal de la Guardia Nacional.