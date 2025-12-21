Taxista derriba poste en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Taxi se impactó contra dos postes tras perder el control; dos personas resultaron lesionadas.

Un aparatoso accidente automovilístico se registró en la calzada de Guadalupe a la altura de la empresa Bimbo, en Irapuato, cuando un taxi perdió el control y terminó impactándose contra dos postes, derribando uno de ellos y quedando incrustado sobre el segundo, lo que generó alarma entre los automovilistas que circulaban por la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del vehículo de alquiler circulaba a exceso de velocidad cuando, por causas aún no determinadas, perdió el control de la unidad, salió de la cinta asfáltica y se estrelló de manera violenta contra la infraestructura urbana.

El primer impacto provocó que uno de los postes fuera derribado por completo, mientras que el taxi continuó su trayectoria hasta quedar montado y severamente dañado sobre un segundo poste, con cuantiosos daños materiales tanto en la unidad como en el mobiliario urbano.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, paramédicos y personal de tránsito, quienes acordonaron el área para evitar riesgos a la población, ya que el poste dañado representaba un posible peligro.

Las dos personas lesionadas se trasladaron por sus propios medios a recibir ayuda médica a un hospital, según el reporte médico señaló que ambos lesionados presentaban heridas de gravedad.

Las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente y deslindar responsabilidades, además de coordinar las labores para el retiro del vehículo y la reparación de los daños ocasionados.