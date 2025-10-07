Tiroteo en bar de San Felipe deja doble homicidio y una joven grave

San Felipe, Guanajuato.- Cerca de las 10 de la noche, el bar La Cabaña de Vicky, presuntos sicarios comenzaron un tiroteo que culminó con un doble homicidio y una joven con heridas de gravedad. Dos hombres quedaron sin vida; uno tirado afuera del bar, ubicado en la carretera San Felipe-Ocampo, otro detrás de la barra. Además, una mujer de entre 20 y 21 años, al parecer, respondiendo al nombre de Leticia, recibió varios impactos de bala.

Según la información oficial, se recibió el reporte de una riña en el establecimiento y, al llegar, encontraron a una persona de camina azul, pantalón negro y botas color café sin vida cerca de la entrada. Ya dentro del bar, había otro ciudadano detrás de la barra y una joven con hemorragia debido a que recibió al menos 6 impactos de bala en la pelvis.

Al ser revisados por los paramédicos se confirmó el fallecimiento de los dos hombres, mientras que Leticia fue trasladada al hospital con código rojo. Algunos de los asistentes presentaban crisis nerviosas resultantes del hecho violento.

El lugar fue asegurado y poco después acudió la Fiscalía del Estado para comenzar con las indagaciones correspondientes. De igual manera, la SEMEFO se encargó de los cuerpos para realizarles la necropsia de rutina. Testigos mencionaron que varios hombres arribaron en vehículos y agredieron a quienes se encontraban dentro.

Hasta el momento no hay indicios de los presuntos responsables.