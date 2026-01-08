Llevan juguetes y alegría a niñas y niños hospitalizados del IMSS en León

León, Guanajuato.- A través del Voluntariado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato, la Asociación de Mujeres Viudas, Madres Solteras y Divorciadas, A. C., fueron entregados juguetes a niñas y niños en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 21 en León, para llevarles alegría y acompañamiento en estas fechas navideñas, ahora tocó el turno a esta asociación. De igual manera en el marco del Día de Reyes fueron entregados en el Hospital General Regional 58 del IMSS en León, Guanajuato.

Los juguetes fueron entregados en las áreas de Hospitalización de Pediatría, urgencias pediátricas y consulta externa de Pediatría, donde además generaron risas y bonitos momentos las y los integrantes de la Asociación Médicos de la Risa, de la Universidad de Guanajuato interpretando villancicos navideños.

El delegado del IMSS en Guanajuato el doctor Marco Antonio Hernández Carrillo comentó: “este es un acercamiento muy importante, buscamos que las niñas y los niños se sientan reconfortados en el momento de la enfermedad y los padres también vean que el Instituto Mexicano del Seguro Social se preocupa por el estado emocional de nuestros pequeños que se encuentran en esta situación”.

La presidenta honoraria del Voluntariado IMSS Guanajuato, licenciada Dora Alicia Morales González, agradeció el apoyo otorgado e informó que este tipo de acciones se llevan a cabo con el objetivo de apoyar a las y los pacientes atendidos en las unidades del IMSS en el estado, así como a sus familiares, ya que el Voluntariado cuenta con diferentes programas en ese sentido.