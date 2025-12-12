Freseras Voleibol buscan talento de la región

Irapuato, Guanajuato.- Si el voleibol es tu pasión, las Freseras Voleibol anunciaron la realización de su Tryout Visoria 2025, un espacio diseñado para que nuevas jugadoras puedan mostrar su talento y aspirar a formar parte del proyecto que representará a Irapuato en la Liga de Voleibol Profesional.

La visoria se llevará a cabo el sábado 20 de diciembre de 2025 en la Unidad Deportiva Sur, donde el registro dará inicio a partir de las 9:00 de la mañana, mientras que las pruebas comenzarán en punto de las 10:00 a.m.

La convocatoria está abierta para jugadoras de la rama femenil, nacidas en 2008 y años anteriores, quienes deberán presentar una credencial escolar o INE para completar su participación.

El acceso tanto a la Unidad Deportiva como al Tryout será completamente gratuito, reafirmando el compromiso del club por acercar el deporte a todas las jóvenes con aspiraciones competitivas.

Freseras Voleibol invita a todas las interesadas a vivir esta experiencia y demostrar su pasión en la cancha, en un evento que busca impulsar el talento regional y fortalecer la identidad deportiva de Irapuato.