Aumentarán cientos de productos sus precios en 2026

México.- Textiles, autopartes, plásticos, ropa, maquillaje, juguetes, electrodomésticos, muebles por mencionar solamente algunas cosas, que tendrán nuevos aranceles que encarecerán productos desde el año 2026.

El Congreso de la Unión avaló que 316 productos que hoy no pagan arancel comenzarán a pagarlo, teniendo incrementos desde el 10 por ciento, 25% o hasta el 35%, e incluso existen fracciones que alcanzarán un 50%.

Los diputados dispusieron 1,463 fracciones arancelarias provenientes de países sin tratado de libre comercio, entre los sectores más afectados estaría la industria del vestido, textil, siderúrgico, autopartes, juguetes, electrodomésticos, calzado, papel y cartón, marroquinería, motores y otros más.

Los legisladores dictaminaron que con estos aranceles “pueden incentivar la producción nacional”, aunque al parecer no tomaron en cuenta las cadenas de trabajo que hay en la actualidad, lo que podría provocar un aumento drástico en una gran mayoría de productos.

CHINA pide rectificar

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Guo Jiakun, exhortó al gobierno mexicano a “corregir su proceder lo antes posible” y a trabajar junto a China “en la misma dirección”, al señalar que hay que priorizar las relaciones comerciales.