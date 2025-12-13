Fallece Abraham Quintanilla, padre de Selena, a los 86 años

México.- La familia Quintanilla anunció este sábado el fallecimiento de Abraham Isaac Quintanilla Jr., músico, productor y padre de la icónica cantante Selena Quintanilla, a la edad de 86 años.

La noticia fue confirmada por su hijo Abraham “A.B.” Quintanilla III mediante una emotiva publicación en redes sociales.

En su mensaje, A.B. escribió que “con gran pesar en el corazón” informaba el fallecimiento de su padre, acompañado de una fotografía y un sentido tributo. Aunque no se han divulgado detalles sobre las causas de la muerte, el anuncio ha generado una ola de reacciones y condolencias por parte de fanáticos y figuras del entretenimiento.

Abraham Quintanilla no solo fue padre de Selena, sino también arquitecto de su carrera musical, formando y guiando al grupo Selena y Los Dinos, donde su hija brilló desde temprana edad. Más allá de ser el patriarca de una de las familias más emblemáticas de la música latina, Quintanilla fue compositor, productor y una figura fundamental en la historia del género tejano.

Su legado, fuertemente ligado al de Selena, quien murió en 1995, ha sido honrado durante décadas por millones de admiradores alrededor del mundo. Ahora, tras su partida, seguidores y colegas recuerdan a Abraham Quintanilla como un pilar tanto familiar como artístico.

La familia aún no ha anunciado los detalles sobre los servicios funerarios o homenajes oficiales.