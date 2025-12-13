Disfruta las vacaciones de fin de año en el ZooIra

Irapuato, Guanajuato.- Ya se acercan las vacaciones de fin de año y el Zoológico de Irapuato ya se prepara para recibir a los visitantes, ya que, durante dicho lapso, abrirá todos los días.

Isabel Buenrostro, de Relaciones Públicas del ZooIra, confirmó que desde el inicio oficial de las vacaciones abrirán todos los días en horario normal.

“Invitamos a todos a que vengan al Zoológico, estaremos abiertos en el periodo de vacaciones todos los días, de lunes a domingo. Abrimos a partir del lunes 22 de diciembre hasta el domingo 11 de enero, todos los días de 9 de la mañana a las 6 de la tarde”.

Los días 24, 25 y 31 de diciembre así como 1 de enero del 2026, también estará abierto.

Así podrás disfrutar de la tirolesa, el trenecito, las lanchas en el lago así como la pesca, atracciones que se suman a los más de 500 animales de unas 120 especies distintas que puedes ver en el ZooIra.

La Tirolesa tiene un costo de 70 pesos el viaje; el muro escalador son 3 intentos por 50 pesos, aunque hay un combo de tirolesa y muro escalador por cien pesos. El viaje en el trenecito cuesta 15 pesos, las lancha 50 pesos por media hora hasta 3 personas, además que puedes interactuar con la Jirafa Zid, acompañado de un veterinario especializado.

Otra de las opciones es que puedes desayunar y comer en el restaurante “El rincón de Tomé”, donde podrás deleitar tu paladar con exquisitos platillos y a precios muy accesibles.

Isabel Buenrostro invitó a las familias, así como a los “paisanos” que vienen de Estados Unidos, a que visiten el parque para ver los animalitos, como los monos araña, hipopótamos, bisontes, los grandes felinos, los aviarios, las aves rapaces, el herpetario y la granjita para los pequeños.

Así que ya sabes, en el próximo periodo vacacional, el ZooIra estará abierto todos los días para que puedas disfrutar un fin de año ¡naturalmente divertido!.