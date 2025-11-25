‘Ultimátum’ por precio del maíz: “no habrá mundial”

Jalisco.- Salvador Ruíz, campesino presente en la mesa de reunión del lunes en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Tlaquepaque, Jalisco, mandó un ‘ultimatum’ al gobierno federal si no se les paga un precio justo por el maíz: no habrá mundial. “Que no nos dé nada el gobierno federal, pero que le exijan a las empresas harineras que nos paguen un mejor precio”, expuso, asegurando que protestarán en la Copa del Mundo FIFA 2026 que se celebrará en el país.

El agricultor refirió que miles de campesinos acordaron el cierre de aeropuertos, estadios y centros de deporte si se negaban a responder a su petición. “Para eso sí hay miles de millones, cuando el pueblo, la ciudadanía, los campesinos no tenemos nada de eso. ¿Por qué tanto dinero gastado en cosas que no valen la pena, cuando pudieran apoyarnos a los campesinos?”

Más de 200 mesas de acuerdo en las que no se llega a ninguna solución y una más en la que funcionarios en Tlaquepaque reiteraron que el precio que se paga en las bodegas de acopio es de 5 mil 200 pesos, al parecer derivaron en una advertencia respecto a la celebración del mundial.

De acuerdo con Salvador Ruíz, el campo es desplazado y abandonado, priorizando otros sectores y promocionando “porquerías que no sirven para nada” como el evento de la FIFA en lugar de atender al sector que alimenta a todo México.