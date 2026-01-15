Capacitan a 510 policías de Irapuato con diplomados en derechos humanos y actuación policial

Irapuato Guanajuato.- Con el objetivo de fortalecer la profesionalización y el desempeño de la Policía Municipal, se llevó a cabo la entrega de constancias de participación de tres diplomados impartidos por la Universidad Humani a 510 policías de Irapuato.

Lorena Alfaro García, presidenta municipal, destacó la importancia de la formación continua de los cuerpos de seguridad como una herramienta fundamental para brindar un mejor servicio a la población y fortalecer la confianza ciudadana.

“La construcción de la paz es un esfuerzo colectivo que requiere constancia, trabajo y responsabilidad. Por eso hoy nos reunimos para reconocer la preparación y la entrega de nuestras y nuestros policías. Para este gobierno, fortalecer la capacitación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana es una prioridad”, manifestó.

Por su parte, Consuelo Cruz Galindo, secretaria de Seguridad Ciudadana, resaltó que la capacitación constante permite a las y los policías desempeñar sus funciones con mayor profesionalismo, apego a los derechos humanos y sensibilidad social.

Los diplomados concluidos fueron: Diplomado en Derechos Humanos en la Función Policial, Diplomado en Actuación Policial ante Casos de Violencia contra las Mujeres y Feminicidio, y el Diplomado para Mandos, programas diseñados para reforzar las capacidades normativas, éticas, operativas y estratégicas del personal policial.

El Diplomado en Derechos Humanos en la Función Policial contó con la participación de 170 elementos, de los cuales 55 fueron mujeres y 115 hombres. Su objetivo fue consolidar un modelo de actuación policial centrado en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, mediante una formación especializada que fortalece las competencias éticas y operativas del personal, con apego a los principios del derecho internacional de los derechos humanos.

Por su parte, el Diplomado en Actuación Policial ante Casos de Violencia contra las Mujeres y Feminicidio fue cursado por 170 elementos, integrados por 77 mujeres y 93 hombres. Este programa tuvo como finalidad fortalecer las capacidades técnicas, jurídicas, éticas y operativas del personal policial para garantizar una actuación profesional y eficaz, con enfoque de derechos humanos, incorporando de manera transversal la perspectiva de género y los estándares de debida diligencia en la prevención, atención, investigación y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Finalmente, el Diplomado para Mandos benefició a 170 elementos, conformados por 27 mujeres y 143 hombres, con el objetivo de fortalecer las competencias profesionales, estratégicas y humanas de los mandos operativos de la Policía Municipal de Irapuato. A través de un proceso formativo integral, se promovió el liderazgo ético, el análisis estratégico y el uso de tecnologías aplicadas, orientadas a consolidar una función policial efectiva, legítima y cercana a la ciudadanía.

Con estas acciones, el Gobierno de Irapuato refrenda su compromiso con la profesionalización policial, la protección de los derechos humanos y la construcción de una corporación más preparada para atender las necesidades de seguridad de la población.