Atlético Morelia arrasa con el Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- El Atlético Morelia dio una muestra de contundencia y orden táctico al vencer 3-0 a Irapuato en la jornada 12 de la Liga de Expansión MX.

A pesar de que los locales dominaron la posesión del balón con un 59%, no lograron capitalizar sus oportunidades frente al arco rival.

El marcador se abrió al minuto 44 con un tanto de José Flores, tras asistencia de Brian Figueroa, lo que permitió a los visitantes irse al descanso con ventaja. En la segunda mitad, Rubén Del Campo amplió la diferencia al minuto 56, y Uziel García selló la goleada al 77, con pase de Francisco Figueroa.

Con este resultado, Atlético Morelia suma tres puntos importantes que lo mantienen en la pelea por los primeros lugares, mientras que Irapuato deberá recomponer el rumbo si quiere mantenerse en zona de clasificación.