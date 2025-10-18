Maestros de Irapuato viajarán a España

Irapuato, Guanajuato.- Como parte de la estrategia Irapuato 27, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la educación y el fortalecimiento de las capacidades del magisterio a través del evento “Impulso a la Educación Docente”, en el que se reconoció a las y los ganadores del Premio Ramón Barreto de Távora, distinción que celebra el mérito docente en distintas categorías.

Las y los galardonados, gracias a su dedicación y excelencia académica, tendrán la oportunidad de viajar a España para capacitarse en universidades de prestigio, donde aprenderán nuevas técnicas pedagógicas que contribuirán al desarrollo educativo de Irapuato.

Durante el evento, Gerardo Barroso Rangel, regidor del Ayuntamiento, en representación de la presidenta Lorena Alfaro García, destacó la importancia de reconocer la labor docente y el papel fundamental que desempeñan en la transformación de la sociedad.

“Ustedes también están aquí formando, directamente a las generaciones que van a seguir el rumbo de Irapuato y eso es digno de reconocerles, ese fortalecimiento que tienen para poder decir que la educación es un pilar importante en eso que les comento. Cada que platicamos justamente sobre la educación de los niños, tiene que ver mucho también lo que se hace en casa, lo que son los fomentos de los valores.”

Por su parte, Joyce Guerrero Barajas, directora de Educación, subrayó el compromiso del Gobierno Municipal con la formación continua de los maestros, impulsando programas que promueven la innovación en las aulas.

“La verdad es que este tipo de acciones es la primera vez que se realizan aquí en nuestro municipio y por eso yo estoy muy agradecida porque lo hemos podido hacer por el impulso que tanto el ayuntamiento nos da en los programas de educación como a este tipo de estrategias que impulsan la alcaldesa Lorena Alfaro.” Mencionó Guerrero Mendez.

Finalmente, Larisa de Jesús Magaña López, docente de la primaria David Alfaro Siqueiros y una de las ganadoras del premio, compartió su entusiasmo por esta oportunidad de aprendizaje internacional, resaltando el valor del esfuerzo colectivo en favor de la educación.

“Les agradezco sin duda alguna haber ganado este premio como docente del año, es un gran compromiso al cual estoy comprometida a seguir aprendiendo y traerme todas las estrategias que pueda España para volverlos a conquistar, Y pues darles una educación de calidad a nuestros niños, que es lo principal que buscamos.