Impulsa Irapuato empleo digno y nuevas oportunidades laborales

Irapuato, Guanajuato.- El Gobierno de Irapuato promueve el empleo digno y bien remunerado, para que las y los irapuatenses cuenten con mayores oportunidades laborales y una mejor calidad de vida.

De 2024 a lo que va de 2025, la Administración encabezada por la alcaldesa Lorena Alfaro García, han impulsado diversas acciones, herramientas, capacitaciones y apoyos que permiten a la ciudadanía alcanzar sus metas laborales, emprender su propio negocio y mejorar el bienestar de sus familias.

Como parte del Programa de Gobierno Municipal, se ha trabajado con paso firme para ofrecer facilidades a quienes buscan empleo, fomentar el emprendimiento e impulsar la reactivación económica del municipio.

Logros alcanzados:

– A través de programas directos, se canalizó a más de 20 mil personas a empleos dignos, mejorando de forma directa la economía de miles de hogares.

– Más de 2 mil 500 personas recibieron capacitaciones que les permitieron ser más productivas y acceder a mejores oportunidades laborales.

– La Casa del Emprendedor se consolidó como un aliado clave al ofrecer capacitación y asesoría; gracias a ello, se lograron abrir 152 nuevos negocios en solo 100 días, frente a un promedio de 30 anuales en años anteriores. Además, los permisos SARE se gestionan ahora en un máximo de 48 horas.

– Se brindó apoyo a 10 proyectos emergentes, con asesoría y herramientas para impulsar su crecimiento y consolidación.

– Cerca de mil personas se formaron en habilidades de alta demanda, como trabajo en equipo, liderazgo y barbería, lo que amplía sus oportunidades dentro del mercado laboral.

Con estos apoyos, otorgados a través de programas, proyectos y acciones de bien común, el Gobierno de Irapuato contribuye al bienestar socioeconómico de la población y refuerza el eje de atención “Tu Economía Local”, como parte del Programa de Gobierno Municipal y la estrategia Irapuato 27.