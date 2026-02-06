Ataque en negocio del diputado morenista Abraham Sotomayor

Irapuato, Guanajuato.- Un ataque armado a negocio presuntamente propiedad del diputado local Abraham Sotomayor, se registró en la calle Ocho de Octubre, en la colonia Pronasol, también conocida como Che Guevara, dejó como saldo una persona lesionada por impactos de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió en una pollería identificada como Max, negocio que presuntamente sería propiedad del diputado local Abraham Sotomayor, integrante del grupo parlamentario de Morena, según versiones extraoficiales.

Testigos señalaron que dos automóviles arribaron al lugar, desde donde sujetos armados abrieron fuego de manera directa contra el establecimiento, para luego huir con rumbo desconocido. Durante el ataque, un hombre resultó herido, quien al parecer sería familiar del legislador, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

El lesionado fue trasladado de urgencia a un hospital en un vehículo particular, antes del arribo de los cuerpos de emergencia. Posteriormente, elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional acudieron al sitio para resguardar la zona, mientras que peritos realizaron las primeras diligencias.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque.

Hasta el momento, no se ha emitido un posicionamiento oficial por parte del diputado ni de su equipo respecto a lo ocurrido.