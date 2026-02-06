UG León realizará encuentro para impulsar vocaciones científicas en niñas y jóvenes

Guanajuato, Gto.- En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el próximo 11 de febrero en el Campus León, la Universidad de Guanajuato (UG) llevará a cabo una jornada de actividades que abarcará talleres interactivos, exposiciones, muestras científicas y observaciones astronómicas.

El 3er Encuentro “La niña y la mujer en la ciencia”, impulsado por la Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado (DAIP) de la UG, incluirá temas de astronomía y matemáticas; ciencias agropecuarias y del ambiente; ciencias de la tierra; ciencias naturales y exactas; ciencias de la salud; ciencias económico-administrativas; artes; ciencias sociales y humanidades, e ingenierías, entre otros.

El Polideportivo y la Torre de Laboratorios de la sede San Carlos, así como la sede Campestre del Campus León, serán escenario de actividades orientadas a descubrir “el maravilloso mundo de los insectos”, los “colores en la química”, el “diseño y programación de robots”, el “microuniverso en mi interior”, talleres de huertos y “mapas que salvan vidas”, entre otros. Además, en la Escuela Primaria “Leona Vicario”, en el municipio de León, se realizará una charla interactiva y talleres científicos.

Los detalles del programa pueden consultarse en el micrositio: www.ugto.mx/investigacionyposgrado/investigacion/3er-encuentro-de-la-nina-y-la-mujer

El primer antecedente de este encuentro en la UG se remonta a pequeños talleres de divulgación científica que se realizaban desde el año 2020, impulsados por profesoras universitarias. Fue en 2024 cuando se organizó la primera edición de este magno evento institucional dirigido a niñas y niños de primaria alta, al igual que a mujeres estudiantes de secundaria.

Desde entonces, el evento se ha planteado con una logística anual itinerante, donde participan mujeres científicas de los cuatro campus universitarios a cargo de conferencias, talleres, muestras y exposiciones.

En esta edición, se contempla la participación de aproximadamente 150 científicas de diversas áreas del conocimiento. Docentes, investigadoras y estudiantes universitarias dirigirán actividades simultáneas de 8:30 a 13:30 horas.

Asimismo, este espacio se configura como un medio para establecer redes de divulgación científica en apoyo a las y los docentes del nivel básico. El acceso durante el día del evento estará abierto para niñas, niños y mujeres adolescentes, de acuerdo con los protocolos de acceso establecidos en cada una de las sedes.

Las doctoras Araceli Jacobo Azuara, Diana Olivia Rocha Amador y Nadia Yanet Cortés Álvarez, quienes forman parte del equipo organizador —junto al comité interno del Campus León—, coinciden en que la principal motivación es sembrar el gusto por la ciencia en las infancias y las juventudes, a medida que se fortalece su curiosidad, su capacidad de asombro y su inquietud por formular preguntas.

“Para nosotras, los talleres son el eje central porque las y los participantes interactúan con profesoras de distintos campus y con estudiantes de la comunidad universitaria. (…) Es una experiencia maravillosa y una gran satisfacción el ver sus caritas de disfrute durante las actividades. (…) Queremos que sepan que esta también es su universidad, a la que pueden volver a formarse más adelante”.

Como mujeres científicas, las tres coincidieron en el gran reto que implica, para la mayoría de las investigadoras, el desarrollar una carrera profesional a la par que ejercer las responsabilidades propias de sus proyectos de vida y relaciones personales, como la maternidad y el cuidado de la familia.

Sin embargo, refirieron que la experiencia de ser madres científicas ha reforzado su pasión por compartir la ciencia desde tempranas edades y la misión de motivar vocaciones, especialmente en niñas y jóvenes.

De igual manera, recordaron que la guía y la motivación de sus propias profesoras y compañeras a lo largo de su trayectoria profesional ha sido un elemento clave para superar brechas de género aún vigentes, mismas que enfrentan al impulsar la perspectiva y el potencial de las jóvenes estudiantes en su práctica docente diaria.