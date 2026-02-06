Encuentran punto de almacenamiento de huachicol en Juventino

Un inmueble de la comunidad de Pozos guardaba más de 600 litros de combustible, durante el cateo también se aseguró presunta droga

Redacción Notus6 febrero, 2026

Juventino Rosas, Guanajuato.- Como resultado de una orden de cateo autorizada por un Juez, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato llevó a cabo una diligencia en un inmueble ubicado en la comunidad de Pozos, en el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, donde se aseguraron aproximadamente 600 litros de hidrocarburo.

Durante la intervención, agentes de Investigación Criminal localizaron el combustible distribuido en siete garrafas de 20 litros y un contenedor de mil litros abastecido a la mitad de su capacidad. En el lugar también se aseguró una manguera de trasiego y dos bolsas con sustancia granulada con características de droga.

Este resultado representa una acción directa contra actividades ilícitas que ponen en riesgo la seguridad de las familias, afectan la economía y generan condiciones de violencia en las comunidades.

El aseguramiento de hidrocarburo contribuye a inhibir el mercado ilegal, protege el patrimonio de la ciudadanía y fortalece el Estado de Derecho. Los indicios quedaron a disposición de la autoridad competente para su análisis e integración de la carpeta de investigación correspondiente.

