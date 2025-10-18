El rock español fue parte de una contracultura contra el autoritarismo

Guanajuato, Guanajuato.- La historia del rock en español es parte de una historia cultural de México. Así lo refleja el cantante Arturo Ybarra Matus en su libro “Mi vida en seis cuerdas. Memorias de un Rostro Oculto”, presentado en el marco de las “Charlas de Café” que ofrece el Congreso del Estado de Guanajuato.

Ybarra Matus, escritor y guitarrista de la emblemática banda de rock en español ¡Rostros Ocultos!, estudió en la Universidad Autónoma de Guadalajara, quien en sus composiciones y canciones aborda temas espirituales sobre el ser humano y la búsqueda de su trascendencia.

Expresó que le tocó incursionar en una época donde el rock por lo general se escuchaba en inglés y era poca la trascendencia que tenía en el idioma español por la dificultada de encontrar rimas que combinaran con las sinfonías, junto a que el género estaba relacionado con la vagancia.

Reveló que en su libro se plasman pasajes y momentos históricos del movimiento del rock con un copilado de anécdotas, testimonios y las travesías por las que los músicos de dicho género habían tenido que pasar para sobrevivir a la industria musical.

“El rock fue considerado como un evento sucio, un evento mal oliente, asociado con las adicciones, pero en realidad o que estaba pasaba es que los jóvenes estaban encontrando en la música un vínculo de expresión”, dijo.

Ybarra Matus precisó que el rock se convirtió en México en un poderoso catalizador de la juventud y de la contracultura, aunado a que fue una representación del desafío a los valores tradicionales y al autoritarismo.

Finalmente, el artista comentó que la educación es importante para poder enriquecer los dones que cada persona tiene. También enfatizó que en la actualidad las juventudes tienen muchas herramientas para lograr sus sueños, en el que cada individuo es el encargado de decidir hasta donde quiere llegar.

En el evento estuvieron presentes la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia; Arturo Ybarra Matus, escritor y guitarrista de la banda de rock en español Rostros Ocultos; Alberto Macías Páez, director general de Archivos del Poder Legislativo del Congreso de Guanajuato; además de miembros de la comunidad estudiantil de la región y personal de las diferentes áreas del Congreso del Estado de Guanajuato.