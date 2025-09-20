JAPAMI suspenderá el servicio de agua en más de 20 colonias de Irapuato por mantenimiento

Los trabajos en tres pozos afectarán a más de 40 colonias; se recomienda a los vecinos tomar precauciones

Gabriel Piña20 septiembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- La Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento de Irapuato (JAPAMI) informó que realizará trabajos de mantenimiento mayor en tres pozos de la ciudad, lo que provocará la suspensión temporal del suministro de agua potable en distintas colonias.

De acuerdo con los avisos emitidos, el día 23 de septiembre iniciarán las labores en los pozos No. 69 del fraccionamiento San Carlos y No. 60 del fraccionamiento San Pedro, mientras que el 30 de septiembre comenzarán en el pozo No. 3 de la Zona Centro.

Las fechas de restablecimiento del servicio están programadas de la siguiente manera:
• Pozo 69 (San Carlos): 5 de octubre.
• Pozo 60 (San Pedro): 6 de octubre.
• Pozo 3 (Zona Centro): 13 de octubre.

Colonias afectadas

Los cortes impactarán a más de 40 colonias y fraccionamientos, entre ellas:
• Zona Centro, Barrio de San Miguel, San José, San Vicente, Santa Anita, Santiaguito, Los Arcos, Fracc. Cipreses, Barrio de la Piedra Lisa.
• Fracc. San Pedro, Álvaro Obregón, Morelos, Arboledas, Hacienda Bugambilias, Guerrero, Jardines del Country, Las Palomas, Real del Lago, Renovación, Residencial Campestre, Residencial Jacarandas, Prolongación La Moderna.
• 24 de Abril, 24 de Diciembre, A.C. Benito Juárez, Independiente Benito Juárez, Brisas del Río, Che Guevara, Fracc. El Ángel, El Trébol, Eratzicuitzio, Las Ánimas, Lucio Cabañas, Francisco Villa, San Isidro, entre otras.

Medidas de apoyo

JAPAMI puso a disposición de la ciudadanía el servicio gratuito de pipas, que puede solicitarse al número 073, en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde.

Gabriel Piña20 septiembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información