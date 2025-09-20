JAPAMI suspenderá el servicio de agua en más de 20 colonias de Irapuato por mantenimiento

Irapuato, Guanajuato.- La Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento de Irapuato (JAPAMI) informó que realizará trabajos de mantenimiento mayor en tres pozos de la ciudad, lo que provocará la suspensión temporal del suministro de agua potable en distintas colonias.

De acuerdo con los avisos emitidos, el día 23 de septiembre iniciarán las labores en los pozos No. 69 del fraccionamiento San Carlos y No. 60 del fraccionamiento San Pedro, mientras que el 30 de septiembre comenzarán en el pozo No. 3 de la Zona Centro.

Las fechas de restablecimiento del servicio están programadas de la siguiente manera:

• Pozo 69 (San Carlos): 5 de octubre.

• Pozo 60 (San Pedro): 6 de octubre.

• Pozo 3 (Zona Centro): 13 de octubre.

Colonias afectadas

Los cortes impactarán a más de 40 colonias y fraccionamientos, entre ellas:

• Zona Centro, Barrio de San Miguel, San José, San Vicente, Santa Anita, Santiaguito, Los Arcos, Fracc. Cipreses, Barrio de la Piedra Lisa.

• Fracc. San Pedro, Álvaro Obregón, Morelos, Arboledas, Hacienda Bugambilias, Guerrero, Jardines del Country, Las Palomas, Real del Lago, Renovación, Residencial Campestre, Residencial Jacarandas, Prolongación La Moderna.

• 24 de Abril, 24 de Diciembre, A.C. Benito Juárez, Independiente Benito Juárez, Brisas del Río, Che Guevara, Fracc. El Ángel, El Trébol, Eratzicuitzio, Las Ánimas, Lucio Cabañas, Francisco Villa, San Isidro, entre otras.

Medidas de apoyo

JAPAMI puso a disposición de la ciudadanía el servicio gratuito de pipas, que puede solicitarse al número 073, en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde.