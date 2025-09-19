Black Panthers Moto Club León celebra su 16 aniversario

San Francisco del Rincón, Guanajuato.- Este 18 de octubre el club de bikers Black Panthers de León estará festejando su aniversario número 16 en San Francisco del Rincón. La cita es en Quinta el Montecillo, del fraccionamiento Los Pedroza. El moto club hace una invitación general sin cobro de cover, en donde habrá música, zona camping y más.

La comunidad biker está de fiesta y los miembros de Black Panthers han recorrido más de 15 años de kilómetros juntos. Con viejos y nuevos compañeros para rodar, le abren las puertas del evento a cualquiera que quiera unirse a la buena vibra.

Rock, Ska y hasta banda sinaloense serán los encargados de poner el ambiente para celebrar como se debe, además de un DJ set que terminará de animar a los presentes. Para asegurarse de que la fiesta siga, el evento también contará con venta de bebidas y un espacio para acampar.