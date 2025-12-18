Accidentes viales se disparan en Irapuato: ocurre uno cada 5 horas

Irapuato, Guanajuato.- Cada 5 horas y media se registra un accidente de tránsito en Irapuato, las estadísticas del Observatorio Ciudadano Irapuato ¿Cómo vamos? apuntan a 128 incidentes en noviembre. Casi 4 choques por día ocurrieron, aumentando casi el doble de los habidos en 2024 del mismo mes.

Aparentemente, “malas prácticas” de manejo en muchos casos son perjudiciales, dejando 9 víctimas mortales y 85 lesionados. La mayoría de los accidentes se dan por alcance al no guardar distancia (34 por ciento), estamparse contra un objeto fijo por viraje brusco ((25 por ciento) y accidentes laterales por no ceder el paso (18 por ciento).

Ello se ve reflejado en las vialidades con mayor flujo, como el bulevar Solidaridad, donde 19 siniestros tuvieron lugar, Mariano J. García con 10, el libramiento norte con 6 y el Cuarto Cinturón Vial con 5, al igual que la avenida Reforma.

Asimismo, las colonias con mayor cantidad de accidentes fueron Progresiva el Jaral con 7, Misión Privada Residencial con 5 y Álvaro Obregón, Bajada San Martín, Las Carmelitas, y Terracota con 4 cada una.

Aunque no hubo mucha variación respecto al horario, sin embargo, el 33 por ciento de choques se dio entre el medio día y las 6 de la tarde, entre las 6 y la media noche el 30 por ciento, por la mañana el 20 por ciento y por la madrugada el 16 por ciento. De igual manera, la mitad de los eventos se registraron en domingo.