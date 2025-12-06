La pareja de hienas del Zooira ya están juntas y podrían tener crías pronto

Irapuato, Guanajuato.- Hay buenas noticias en el Zoológico de Irapuato. La pareja de hienas moteadas, Niru y Winnie, ya han terminado su proceso de adaptación y se encuentran juntos en su albergue.

El doctor Gustavo Graciano, del ZooIra, explicó que esta es una noticia muy positiva, porque se encuentran conviviendo y se llevan muy bien, por lo cual en próximas fechas podrían integrarse al programa de reproducción de especies, que ha dado muy buenos resultados en el parque.

“Ellos ya se encuentran juntos, estaban en su proceso de adaptación, pero ya están conviviendo y se han aceptado super bien, gracias a eso podremos iniciar el programa de reproducción de la hiena moteada; estos programas de reproducción son muy importantes porque apoyan en la conservación de especies”, refirió el doctor Gustavo.

Cabe mencionar que la hembra, Winnie, llegó del Zoológico de Chapultepec, a mediados del mes de octubre y su adaptación en el ZooIra ha sido muy rápida.

Las Hienas Moteadas proceden de África y su hábitat son las sábanas, bosques abiertos y semidesérticos de dicho continente. Crecen y viven en manadas y su reproducción tarda de 110 días de gestación y tiene 1 a 3 crías. Son muy conocidas por el ladrido que es confundido muchas veces como una risa, que es usado incluso en dibujos animados.

Así que ya sabes, puedes ver ya juntos a Niru y Winnie, la pareja de hienas moteadas del ZooIra, de martes a domingo de 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Recuerda que hay que respetar las vallas y los señalamientos.