Balacera en Marfil, detienen a conductor de plataforma por presunto intento de homicidio

Guanajuato, Guanajuato.- En espacios digitales se difundió durante el día la noticia de un supuesto homicidio en la colonia Las Bateas, ubicada en Marfil. Fue intento de asesinato y hay un detenido: un joven de 26 años, conductor de un transporte de plataformas digitales.

En la madrugada, vecinos de la zona escucharon detonaciones de arma de fuego y al despuntar el día vieron que una de las calles de Las Bateas estaba acordonada.

Cundió la noticia de que uno de sus vecinos había sido asesinado. Sólo había quedado gravemente herido y fue trasladado por los Bomberos de Guanajuato al Hospital más cercano. Tenía una herida en la cabeza producida por un impacto de bala.

Fue hasta que la Secretaría de Seguridad Ciudadana dio a conocer la versión oficial, derivada de los actos de investigación hechos por la unidad de Policía de Investigación y Unidad de Análisis con apoyo de C4 (ARGOS).

Sobre el detenido hay elementos y pesa la sospecha de ser el agresor, de acuerdo con los primeros reportes del personal forense de la Fiscalía General de Estado y la Unidad de Traslado de Indicios, que recabaron prendas y objetos que forman parte de una investigación.

La policía municipal fue la primera en llegar, pero fue hasta horas después que dio a conocer información oficial.