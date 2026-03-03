Asesinan a policía de Pénjamo y hieren a otros dos

Pénjamo, Guanajuato.- Policías de Pénjamo fueron atacados a balazos; un oficial murió, dos más resultaron heridos, así lo informó el Gobierno Municipal.

Según la información proporcionada por las autoridades, el ataque en contra de los elementos de seguridad, ocurrió cuando estos realizaban un recorrido de vigilancia y disuasión sobre la carretera del Libramiento Norponiente hacia el municipio michoacano de La Piedad, en la Colonia Indeco.

Lamentablemente, derivado de estos hechos, se confirmó el fallecimiento de un oficial en el cumplimiento de su deber, así como dos elementos más que resultaron lesionados y quienes ya se encuentran recibiendo atención médica especializada.

En el comunicado del Gobierno Municipal condenó de manera enérgica estos actos de violencia y expresó el respaldo absoluto e incondicional a las y los elementos de la Policía Municipal, quienes dijeron diariamente arriesgan su integridad en la primera línea de defensa para mantener el orden y proteger a las familias penjamenses.

Ante estos hechos, la administración Municipal reiteró que Pénjamo, por su posición geográfica como la puerta sur de Guanajuato y su colindancia interestatal, enfrenta un reto logístico y de seguridad de grandes dimensiones.

El gobierno municipal reconoció la importancia de mantener la coordinación operativa y el acompañamiento permanente de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

Por último, se informó que la Dirección de Seguridad Pública Municipal, colabora estrechamente con la Fiscalía General del Estado, instancia competente para realizar las investigaciones correspondientes y esclarecer estos hechos.