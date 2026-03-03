Reconocen a hospitales públicos y privados por impulsar la donación de órganos

Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Salud de Guanajuato a través del Centro Estatal de Trasplantes (CETRA) entregó reconocimientos a instituciones y dependencias, por el esfuerzo permiten que consolida a nivel nacional en los primeros lugares a nivel nacional en donación y trasplante de órganos.

El secretario de salud, Gabriel Cortés Alcalá durante el XLVII Sesión del Consejo Estatal de Trasplantes entregó reconocimientos por un alto desempeño en su programa de trasplante a los directores o representantes del Hospital General de León, la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades Número 1, al Centro Médico Nacional, Bajío del IMSS, el Hospital de Especialidades Pediátrico León, el Hospital Siena y el Hospital Christus Muguerza Altagracia.

Además, se reconocieron dependencias por su apoyo en los procesos de donación, como Secretaría de Seguridad y Paz, SUEG, Dirección General de Policía Vial de León.

El titular de salud agradeció a todas las instituciones el compromiso, coordinación y contribución al fortalecimiento del sistema estatal de donación y trasplantes.

Estas instituciones han demostrado capacidad técnica, profesionalismo y coordinación interinstitucional, consolidando a Guanajuato como referente en materia de donación y trasplantes.

Asimismo, por su apoyo en los procesos de donación fueron reconocidas la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato, el Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato y la Dirección General de Policía Vial de León, quienes con su respaldo en la logística, traslados y acompañamiento operativo es fundamental para que cada procedimiento se realice en tiempo y forma, incrementando las posibilidades de éxito.

Detrás de cada reconocimiento hay historias de esperanza, solidaridad y generosidad, por ello la coordinación entre hospitales, cuerpos de seguridad y servicios de emergencia resulta fundamental para salvar vidas y que más familias puedan volver a abrazar a sus seres queridos.

Gracias a este trabajo coordinado, el Director del CETRA Rodrigo López Falcony informó que en 2025 se tuvieron 139 donadores, quienes dieron un total de 420 órganos y tejidos y que permitieron realizar 321 trasplantes.

En total se procuraron 239 córneas, 119 riñones, 30 huesos, 2 injertos de piel, 5 corazones y 25 hígados, los cuales pudieron ser trasplantados gracias a un trabajo coordinado de excelencia.