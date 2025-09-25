Asesinan a jefe de zona de la FGJE en San Felipe

El abogado Luis Alberto Camarillo Zavala presuntamente fue perseguido por un grupo armado sobre la carretera San Felipe-Dolores Hidalgo

Redacción Notus25 septiembre, 2025

San Felipe, Guanajuato.- El jefe de zona, de nombre Luis Alberto Camarillo Zavala, elemento de la Fiscalía General del Estado, fue asesinado a balazos, cuando presuntamente fue perseguido por un grupo armado sobre la carretera San Felipe-Dolores Hidalgo, entre las comunidades de la Estancia 4, Rancho Nuevo y Capillas. El abogado al parecer logró también repelió la agresión, sin embargo, no logro sobrevivir; después de matarlo, le prendieron fuego al vehículo en el que viajaba.

Luis Alberto Camarillo Zavala, era originario de San Felipe y Jefe Regional de la Delegación D de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, que corresponde a Ocampo, San Felipe, Dolores y San Diego; tenía actividades de tramite común que desempeñaba desde hace más de 25 años.

El cuerpo de este hombre estaba a pie de carretera, en seguida de la entrada a la comunidad de Capillas. Al parecer tenía impactos de balas y el vehículo en el que viajaba, estaba consumido en llamas a la entrada sobre la terracería que conduce a la Estancia y Buena Vista del Cubo, en dirección con salida a la carretera.

La víctima viajaba en un vehículo blanco, cuatro puertas, de modelo reciente, el cual tenía choque en su parte trasera y cerca de este se encontraba una sudadera de color negra, al parecer de hombre.

Según las primeras investigaciones, el empleado de la fiscalía fue alcanzado por personas armadas que lo intentaron sacar de la carretera protagonizando una persecución que derivó en un enfrentamiento a balazos, detallando que el abogado Camarillo como lo conocían, perdió la vida.

Más adelante sobre la carretera, también fue localizado un vehículo tipo March color blanco, en calidad de abandono, con los vidrios abajo, a la altura de las granjas Bachoco, por Rancho Nuevo, el cual era custodiado por Tránsito y Policía Municipal y que al parecer era de los presuntos homicidas.

Redacción Notus25 septiembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información