Asesinan a jefe de zona de la FGJE en San Felipe

San Felipe, Guanajuato.- El jefe de zona, de nombre Luis Alberto Camarillo Zavala, elemento de la Fiscalía General del Estado, fue asesinado a balazos, cuando presuntamente fue perseguido por un grupo armado sobre la carretera San Felipe-Dolores Hidalgo, entre las comunidades de la Estancia 4, Rancho Nuevo y Capillas. El abogado al parecer logró también repelió la agresión, sin embargo, no logro sobrevivir; después de matarlo, le prendieron fuego al vehículo en el que viajaba.

Luis Alberto Camarillo Zavala, era originario de San Felipe y Jefe Regional de la Delegación D de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, que corresponde a Ocampo, San Felipe, Dolores y San Diego; tenía actividades de tramite común que desempeñaba desde hace más de 25 años.

El cuerpo de este hombre estaba a pie de carretera, en seguida de la entrada a la comunidad de Capillas. Al parecer tenía impactos de balas y el vehículo en el que viajaba, estaba consumido en llamas a la entrada sobre la terracería que conduce a la Estancia y Buena Vista del Cubo, en dirección con salida a la carretera.

La víctima viajaba en un vehículo blanco, cuatro puertas, de modelo reciente, el cual tenía choque en su parte trasera y cerca de este se encontraba una sudadera de color negra, al parecer de hombre.

Según las primeras investigaciones, el empleado de la fiscalía fue alcanzado por personas armadas que lo intentaron sacar de la carretera protagonizando una persecución que derivó en un enfrentamiento a balazos, detallando que el abogado Camarillo como lo conocían, perdió la vida.

Más adelante sobre la carretera, también fue localizado un vehículo tipo March color blanco, en calidad de abandono, con los vidrios abajo, a la altura de las granjas Bachoco, por Rancho Nuevo, el cual era custodiado por Tránsito y Policía Municipal y que al parecer era de los presuntos homicidas.