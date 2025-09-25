Jueves de “levantones” en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Tres personas fueron “privadas de la libertad”, en hechos distintos por comandos armados en Irapuato, entre las víctimas había un extranjero.

Dos de estos acontecimientos, el primero de ellos ocurrió en la colonia Playa Azul; según reportes de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana el primer “levantón” sucedió en la calle Rómulo Díaz cuando personas armadas, entraron a la casa de una de sus víctimas.

El colectivo de madres buscadoras “Hasta Encontrarte” identificaron a uno de los desaparecidos como Teodoro Reséndiz de 65 años de edad, que tiene como seña particular manchas en la piel derivadas de un padecimiento llamado vitíligo.

Momentos más tarde a una cuadra del primer hecho, en la calle Joaquín Herrera, vecinos comentaron que Agustín “N” alias el “Agus” fue “privado de la libertad”; familiares de la víctima realizaron el respectivo reporte ante las autoridades.

El tercer “levantón” ocurrió cuando Irving de origen centroamericano, fue sacado de una vivienda por hombres armados dejando ahí a otro hombre sin vida.

Según las versiones de los vecinos de la calle San Irineo de colonia San Martín de Porres, un comando armado a bordo de una camioneta descendió y entraron con lujo de violencia a una de las viviendas.

Los vecinos reportaron que se escucharon disparos y gritos, lo que alertó a la comunidad, en las casas aledañas.

Ante el alboroto, los vecinos hicieron un llamado al sistema de alerta de la ciudad, inmediatamente, fueron despachadas varias unidades de policía municipal, y fuerzas federales, al llegar a la casa encontraron que, dentro de la vivienda, yacía una persona sin vida a causa de varios disparos propinados por el comando armado. El hombre de 25 años que murió fue identificado como Francisco Javier.