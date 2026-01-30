DIF Irapuato avanza en entrega de cobijas ante bajas temperaturas

La campaña Abrigando de Corazón ha distribuido más de 3 mil 500 cobijas en comunidades y colonias para apoyar a familias vulnerables durante el invierno

Irapuato, Guanajuato.- Para hacer frente a las bajas temperaturas y proteger la salud de quienes más lo necesitan, el Sistema DIF Irapuato llevó a cabo la segunda fase de la Campaña Invernal de Entrega de Cobijas “Abrigando de Corazón”, una acción solidaria que ha permitido acompañar a familias en situación de vulnerabilidad durante la temporada invernal.

La campaña inició el 15 de diciembre de 2025 y concluirá el 3 de febrero de 2026, logrando la entrega de 3 mil 541 cobijas en 26 comunidades y 28 colonias del municipio.

Cabe señalar que, desde su inicio y hasta el 28 de enero, se habían visitado 26 comunidades y 21 colonias, con un avance de 2 mil 850 cobijas entregadas, contribuyendo a que niñas, niños, personas adultas mayores y familias completas cuenten con abrigo ante el frío.

Como parte del trabajo coordinado entre dependencias municipales, se entregaron 150 cobijas a la Coordinación Municipal de Protección Civil, mismas que fueron destinadas a la atención de personas en situación de calle, reforzando las acciones de apoyo durante las noches más frías. Además, se otorgaron 50 cobijas a la Dirección de Desarrollo Social y Humano, ampliando la capacidad de atención en el municipio.

Más allá de las cifras, “Abrigando de Corazón” representa un gesto cercano y solidario: un abrazo en forma de cobija que brinda tranquilidad y abrigo a las familias, y que permite acercarse a las realidades que se viven en cada comunidad, escuchando y acompañando sus necesidades.

Esta campaña fue posible gracias a la suma de esfuerzos, logrando reunir 1,441 cobijas donadas por empresas y ciudadanía; 1,600 por parte de la Presidencia Municipal de Irapuato y 500 cobijas del Sistema DIF Estatal, demostrando que cuando sociedad y gobierno trabajan juntos, el apoyo llega más lejos.

El Gobierno de Irapuato, encabezado por la presidenta Lorena Alfaro García, a través del Sistema DIF Municipal, refrenda su compromiso de seguir impulsando acciones solidarias alineadas al Programa de Gobierno Municipal y la estrategia Irapuato 27, que fortalecen el bienestar de las familias y contribuyen a un municipio más humano y solidario.

